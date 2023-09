Unbekannte haben in Nürnberg ein Auto mit schwarzer Farbe beschmiert und die Reifen zerstochen. Wie die Polizei am Dienstag (05. September 2023) mitteilte, ist eine politische Motivation dahinter nicht auszuschließen. Der Vorfall habe sich in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen 21:30 Uhr und 09:30 Uhr auf einem Parkplatz Wagenseilstraße/Ecke Ostendstraße ereignet. Ein Passant sah das Auto und verständigte die Polizei.

Der Schaden liege schätzungsweise im vierstelligen Bereich. Das Kommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizei Nürnberg ermittele. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 bei der Polizei zu melden.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Buecherwurm_65