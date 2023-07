Nürnberg: Tödlicher Badeunfall in der Norikusbucht

Am Samstagnachmittag (08.07.2023) ereignete sich ein Badeunfall am Wöhrder See. Ein 73-jähriger Mann ging beim Schwimmen im Wasser unter und konnte nur noch tot geborgen werden.

Kurz nach 16:00 Uhr verständigten Zeugen den Notruf, nachdem sie zuvor beobachtet hatten, wie ein Schwimmer im Wöhrder See untergegangen war. Neben mehreren Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost fuhren Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Wasserwacht sowie der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) die Einsatzstelle an. Unter anderem mit Booten, Tauchern und einer Drehleiter wurde nach dem vermissten Mann gesucht. Zwischenzeitlich suchten zudem je ein Hubschrauber des Rettungsdienstes sowie der Bayerischen Bereitschaftspolizei die Wasseroberfläche und die Uferbereiche ab.

Gegen 16:50 Uhr gelang es den Einsatzkräften der Feuerwehr einen leblosen Mann zu lokalisieren und zum Ufer zu bringen. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen blieben jedoch ohne Erfolg.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken trifft zur Stunde die ersten polizeilichen Maßnahmen am Unfallort. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

