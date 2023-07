Nürnberg: Bei Personenkontrolle verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden

In der Nürnberger Innenstadt stellte die Polizei am Mittwochvormittag (05.07.2023) bei einer Personenkontrolle eine Reihe an Betäubungsmitteln sicher. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts des Drogenhandels.

Einer Fahrradstreife der Verkehrspolizei Nürnberg war gegen 11:15 Uhr ein 24-jähriger Mann aufgrund seines nervösen Verhaltens im Bereich des Skulpturengartens gegenüber des Nürnberger Hauptbahnhofs aufgefallen.

Bei der anschließenden Personenkontrolle fanden die Beamten insgesamt 35 Ecstasy-Tabletten sowie mehrere Tütchen mit Amfetamin, MDMA und dem Narkosemittel Ketamin. Weiterhin stellten die Polizisten insgesamt 200 Euro Bargeld sicher. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Einsatzkräfte noch weitere Ecstasy-Tabletten auf.

Aufgrund der Gesamtumstände steht der Mann im Verdacht, unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln betrieben zu haben. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg.

