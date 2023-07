Nürnberg: 25-Jähriger durch Personengruppe angegriffen und schwer verletzt - Zeugenaufruf

Am späten Dienstagabend (04.07.2023) ereignete sich in der Nürnberger Innenstadt eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 25-Jähriger erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 23:10 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Mitteilung über eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen an der Frauentormauer/Engelhardsgasse ein.

Die eintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fanden vor Ort einen 25-jährigen Mann am Boden liegend auf. Dieser war nicht mehr ansprechbar und blutete aus dem Mund.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einer Personengruppe und dem Geschädigten gekommen war. Im weiteren Verlauf riss ein Täter den jungen Mann zu Boden und trat ihm dort massiv mit den Füßen ins Gesicht. Anschließend flüchtete dieser in Begleitung einer weiteren Person.

Der 25-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Ermittlungen durch die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte führten bereits am Folgetag (05.07.2023) zur Ermittlung des dringend Tatverdächtigen. Hierbei handelt es sich um einen 49-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde am Mittwochabend in Nürnberg festgenommen und auf Grund eines Haftantrages der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am 06.07.2023 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung woraufhin der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Über Zeugenbefragungen und Auswertung von Videoaufzeichnungen erlangten die Beamten die Erkenntnis, dass der Täter zum Tatzeitpunkt in Begleitung weiterer Personen gewesen war:

männlich, ca. 25 bis 30 Jahre, sehr sportlich, kurze, dunkle Haare, eventuell Osteuropäer. Er trug ein gelbes Tanktop und eine braune Hose. eine weibliche Person, von der keine weitere Beschreibung vorliegt.

Zudem befand sich ein weiterer Mann in unmittelbarer Nähe zum Tatgeschehen bzw. kam eventuell im Verlauf der Auseinandersetzung hinzu. Diese Person war mit einer Badehose (Bermudashort) mit Streifen und einem T-Shirt bekleidet. Zudem trug er eine Umhängetasche bei sich.

Ermittlungen zufolge hielten sich zum Tatzeitpunkt viele Menschen im nahen Umfeld der Auseinandersetzung auf. Unter anderem an der Frauentormauer selbst, bzw. vor den Bars in der angrenzenden Engelhardsgasse.

Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf die oben beschriebenen Personen geben können bzw. diese Personen selbst, sich unter der Rufnummer 0911 2112-6115 zu melden.

