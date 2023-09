Lauf vor 1 Stunde

Auseinandersetzung

Junge spricht Frauen an - und schlägt 23-Jähriger in den Bauch

Am Sonntagmorgen eskalierte in Lauf ein Streit zwischen zwei Frauen und drei Jugendlichen. Ein etwa 11-Jähriger schlug einer 23-Jährigen mit seiner Faust in den Bauch. Die Polizei bittet nun um Zeugenaussagen.