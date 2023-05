Am vergangenen Donnerstag (11. Mai 2023) ist in Nürnberg ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. "In diesem Fall waren 28 Parteien betroffen", erklärt Felix Schanzmann von der Nürnberger Berufsfeuerwehr, der zunächst die Einsatzleitung in der Donaustraße übernahm. inFranken.de berichtete bereits ausführlich über den Brand, bei dem insgesamt acht Menschen verletzt wurden. Das Skurrile: Zwei Tage später soll sich ein Mann gemeldet haben, der die Tage ohne Gas und Strom weiterhin in seiner Wohnung verharrte.

Im Einsatzverlauf mussten die Bewohner*innen aus verschiedenen Bereichen des Wohnhauses gerettet und versorgt werden. "Es gibt jedoch auch einige Personen, die mit Absicht in ihren Wohnungen verblieben sind, sofern sie dort nicht in Gefahr waren und nachdem wir mit ihnen gesprochen haben", erklärt Schanzmann. Trotzdem wurde das Haus infolgedessen für unbewohnbar erklärt, die Hausverwaltung schuf Ersatzunterbringungen. "Es wurden das Gas und der Strom abgestellt - dann wird es schwierig, dort auszuharren." Ein Mann ließ sich davon jedoch anscheinend nicht beirren.

Nürnberg: Mann verharrt in Wohnung - "Ich kann das nicht nachvollziehen"

Im Zuge von Brandfahndungsarbeiten werden Gebäude nach einem Feuer normalerweise mit einem neuen Schloss versehen. "Ich gehe davon aus, dass das auch hier der Fall war", erklärt Schanzmann. "Wegen dieser Arbeiten sowie der Reinigung wird das Haus auch nach der Brandlöschung noch regelmäßig begangen. Dabei muss dieser Mann sich dann bemerkbar gemacht haben", erklärt der Einsatzleiter. Warum sich der Mann zwei Tage nach dem Brand noch in dem Haus aufgehalten hat, kann sich Schanzmann nicht erklären. "Mich wundert es wirklich, dass da noch jemand drin bleibt."

Dass der Mann den Einsatz schlichtweg verpasst habe, könne der Feuerwehrmann so gut wie ausschließen: "Wir haben alles durchsucht, es waren viele Einsatzkräfte vor Ort und laut waren wir auch. Dass er nichts mitbekommen hat, kann ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen", wundert er sich. Zumindest könne man ausschließen, dass der Mann sich in Gefahr befunden habe. "Es muss so sein, sonst hätte er ein Problem gehabt." Durch die Hausverwaltung wurde den Hausbewohner*innen eine ersatzweise Unterbringung gestellt, während der Mann "zwei Tage später aus seiner Wohnung geholt wurde".

Nach Brand ohne Gas und Strom

"Er war völlig unversehrt und es ging ihm gut. Er war eben in dem Haus und wollte irgendwann raus, das ist ja auch sein gutes Recht." Solang in diesen Bereichen keine Gefahr drohe, "kann er das schlussendlich auch machen." Skurril bleibt die Geschichte trotzdem: "Dass Leute im Haus bleiben, kommt manchmal vor, je nach Einsatzlage in den unbetroffenen Bereichen." In einem "unbewohnbaren" Haus ohne Gas und Elektrizität sei das jedoch nicht die Regel. Warum der Mann letztendlich zwei Tage ohne Strom und Gas in seiner Wohnung verharrte, wird wohl weiterhin unklar bleiben. "Ich kann das nicht nachvollziehen", hält Schanzmann abschließend fest.

Organisation: Berufsfeuerwehr Nürnberg Standorte: 5 Mitarbeiter: rund 500 Gründungsjahr: 1875

