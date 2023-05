Am Mittwochnachmittag (11. Mai 2023) wurde ein Brand in einem Gebäude in der Nürnberger Donaustraße unweit des Hafens am Main-Donau-Kanal gemeldet. Die Polizei spricht in einer ersten Stellungnahme von einer "massiven Rauchentwicklung".

Ob es sich bei dem brennenden Gebäude handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um ein gewerbliches Objekt mit Lagerhalle. Ersten Angaben der Polizei zufolge dürften alle betroffenen Personen das Gebäude verlassen haben. Um wie viele Personen es geht und ob es Verletzte durch das Feuer oder den Rauch gab, ist bisher jedoch unklar.

Die Polizei kann zur Stunde keine Aussagen über die Brandursache treffen - die nähren Umstände des Feuers werden derzeit von der Feuerwehr untersucht. Die ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Donaustr. musste für die Lösch- und Rettungsarbeiten komplett gesperrt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild