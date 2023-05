Update vom 15.05.2023, 16.10 Uhr: 14-Jährige durch Steinwurf verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Nachdem eine Jugendliche in der Nürnberger Südstadt am 09. Mai 2023 mit einem Stein beworfen und von diesem am Kopf verletzt wurde, hat die Kriminalpolizei Nürnberg jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Das teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Dienstag (15. Mai 2023) mit.

Einen Tag nach der Tat meldete sich eine Passantin bei der Polizei. Die Frau gab ab, soeben im Bereich des U-Bahn-Abgangs "Maffeiplatz" einen Jugendlichen angetroffen zu haben, der einen massiven Stein in der Hand hielt. Als sie ihn auf sein Verhalten ansprach, warf der Jugendliche den Stein in einen Mülleimer und entfernte sich.

Durch die Beobachtungen der Passantin gelang es den Ermittlern der Nürnberger Kriminalpolizei, einen 16-jährigen Tatverdächtigen zu identifizieren. Im weiteren Verlauf nahmen die Beamten den Jugendlichen fest und brachten ihn in einer Fachklinik unter. Er muss sich wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts strafrechtlich verantworten. Zu den genauen Hintergründen der Tat wird weiter ermittelt.

Erstmeldung vom 11.05.2023, 15.03 Uhr: Mädchen (14) erleidet Kopfverletzung durch Steinwurf - Mordkommission ermittelt

Die 14-Jährige und ihre Begleiterin liefen gegen 15.30 Uhr die Rampe des U-Bahn-Abgangs "Maffeiplatz" hinab. Als die beiden Jugendlichen am unteren Ende der Rampe angekommen waren, wurde die 14-Jährige von einem massiven Stein getroffen.

Glücklicherweise verletzte der Stein die Jugendliche nicht lebensgefährlich, dennoch streifte er sie am Kopf. Das Mädchen erlitt dabei leichtere Verletzungen, die in einem Krankenhaus versorgt wurden.

14-Jährige durch Steinwurf verletzt - Polizei bittet um Hinweise

Erste Feststellungen ergaben, dass der Stein mutmaßlich von einem Unbekannten geworfen wurde. Aufgrund der potenziell lebensgefährlichen Handlung hat die Mordkommission der Kriminalpolizei Nürnberg die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zur Aufklärung der Tat benötigen die Beamten Hinweise aus der Bevölkerung. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Passanten oder Anwohner, welche in der Nähe des Tatortes Personen mit einem größeren Stein oder die Tat an sich beobachtet haben. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

