Am Samstagmorgen, dem 12. August 2023 gegen 8.45 Uhr, ereignete sich zwischen Feucht und Moosbach (Lkrs. Nürnberger Land) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 77-jährige Frau erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Das Polizeipräsidium Mittelfranken, das die Meldung in einer Pressemitteilung bekannt gab, bittet um Zeugenhinweise.

Ein 46-jähriger Autofahrer befuhr gegen 08.45 Uhr die Staatsstraße von Feucht kommend in Richtung Altdorf bei Nürnberg. Aus bislang ungeklärten Umständen kam es zwischen Feucht und Moosbach in einer Kurve zum folgenschweren Zusammenstoß mit dem Wagen einer entgegenkommenden 77-jährigen Frau. Beide Personen befanden sich zum Unfallzeitpunkt alleine in ihren Fahrzeugen.

Schwerer Crash zwischen Feucht und Moosbach: Eine Person tot, eine weitere schwer verletzt

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt die 77-Jährige schwerste Verletzungen. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb sie noch an der Unfallstelle. Der 46-Jährige wurde durch den alarmierten Rettungsdienst mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg nahmen den Unfall vor Ort auf. Die Beamten wurden hierbei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft von einem Gutachter unterstützt. Neben den Polizeibeamten waren zahlreiche Kräfte umliegender Feuerwehren vor Ort. Die Staatsstraße ist momentan (Stand 12.20 Uhr) bis zur Beendigung der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Da beide Unfallbeteiligten zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte nicht mehr ansprechbar waren und aktuell keine Unfallzeugen bekannt sind, werden mögliche Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich zu melden. Die Polizeiinspektion Altdorf bei Nürnberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09187 - 95000 entgegen.