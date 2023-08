Feucht: Rentner (85) malt sich eigenen Parkplatz auf die Straße - erst nach Jahren fällt es auf

Vor acht Jahren malte sich Ulrich Gottwald aus Feucht kurzerhand einen eigenen Parkplatz vor seine Toreinfahrt auf die Straße. Jetzt erhielt er eine "Anzeige aus der Nachbarschaft", bestätigte ein Sprecher der Polizei Mittelfranken.

Im Gespräch mit inFranken.de erläutert der 85-Jährige seine Beweggründe. Anders habe er sich nicht zu helfen gewusst, sagt Gottwald.

Rentner (85) aus Feucht malt eigenen Parkplatz vor seine Einfahrt auf die Straße - ernster Hintergrund

"Wir wohnen gegenüber einer Gastwirtschaft. Wenn Betrieb ist, dann sind alle Parkmöglichkeiten zugeparkt, dann wird auch meine Toreinfahrt zugeparkt", berichtet Gottwald. Auch sein Auto, das er oft vor seinem Haus abstellt, sei zugeparkt gewesen. Er sei daraufhin des Öfteren in die Wirtschaft gelaufen und habe gefragt, wem die Autos gehören und darum gebeten, seine Einfahrt wieder freizumachen.

Ein Schild am Gartentor mit der Aufschrift "Einfahrt freilassen" habe Abhilfe schaffen sollen, doch dieses sei häufig ignoriert worden. Daraufhin habe der 85-Jährige gehandelt: "Ich habe mir selbst geholfen." Mit Farbe malte er sich einen eigenen Parkplatz vor seine Toreinfahrt. Die Markierungen habe er alle zwei bis drei Jahre nachpinseln müssen.

Seine 86-jährige Frau Hannelore Reizammer sei sehbehindert und könne nicht richtig laufen, deshalb benötige sie einen Rollator, um sich fortzubewegen. Er selbst habe erst im März dieses Jahres eine Operation an der Wirbelsäule gehabt - "weil ich starke Schmerzen hatte", erklärt Gottwald. Er laufe nun an einem Gehstock und benutze zudem ebenfalls den Rollator. Der Parkplatz sei notwendig gewesen, "dadurch, dass ich gehbehindert bin und den Rollator ins Auto einladen muss", erklärt der 85-Jährige die Markierungen auf der Straße.

"Aus der Nachbarschaft": Rentner erhält Anzeige - Polizei steht vor der Tür

Da viele Autofahrer ein Stück über seiner Markierung an der Straße geparkt hätten, und er somit selbst nicht mehr seitlich vor seinem Haus einparken konnte, fasste er demnach am Samstag (12. August 2023) einen Entschluss: "Am Samstag habe ich mich entschlossen, die Abmessung zu erweitern, damit ich trotzdem noch den Rollator aus dem Auto herauskriege, wenn die Leute schon über die Markierung fahren."

Daraufhin habe am selben Tag die Polizei vor seiner Tür gestanden. Nun müsse er mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und Amtsanmaßung rechnen. Gegenüber inFranken.de bestätigt dies ein Sprecher der Polizei Mittelfranken und verrät, dass die Beamten aufgrund einer "Anzeige aus der Nachbarschaft" auf den aufgemalten Parkplatz aufmerksam gemacht wurden.

Sie seien zwar berechtigt, die Polizei zu kontaktieren, sobald ein Auto unbefugt vor der Einfahrt parkt, doch das wollen Gottwald und Reizammer nicht: "Wir wollen keinen Streit." Inzwischen habe sich die Gemeinde Feucht bei dem Seniorenpaar gemeldet und angeboten, dass die 86-Jährige einen Behindertenausweis und somit einen zugewiesenen Parkplatz bekomme. Die Kosten für die Beseitigung der Farbe auf der Straße muss Gottwald nach eigener Aussage selbst tragen.