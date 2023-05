Dreister Fahrraddieb fliegt bei Klau in Nürnberg auf - Zeuge macht ein Foto

Bereits am Freitagmorgen (28. April 2023) ist es in Nürnberg zu einem dreisten Fahrraddiebstahl der etwas größeren Art gekommen. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt, ist ein 37-Jähriger gegen 6.20 Uhr in ein Fahrradgeschäft im Westen der Stadt eingebrochen. Doch nicht etwas klammheimlich.

Wie ein Augenzeuge berichtet, hat der Dieb die Schaufensterscheibe des Geschäfts am Westtorgraben eingeworfen. Dann hat der Mann laut Bericht der Polizei zwei Fahrräder aus dem Laden herausgeschoben und ist geflüchtet.

Zeuge reagiert und fotografiert den dreisten Fahrraddieb

Anders als bei einem Fall im vergangenen Jahr, benötigte die Polizei keinen GPS-Sender am Fahrrad, um den Täter ausfindig machen zu können. Der Zeuge hatte gut reagiert und machte, noch bevor er die Polizei verständigt hatte, ein Foto des Einbrechers.

Mithilfe der Aufnahme wurde eine Fahndung nach dem Flüchtigen eingeleitet. Der Dieb wurde daraufhin wenig später im Bereich der Hallerwiese festgenommen. Im näheren Umfeld fanden die Polizisten laut Angaben die beiden zuvor entwendeten Fahrräder, die der 37-Jährige offensichtlich versteckt hatte.

Im Rucksack des Beschuldigten wurde zudem eine Smartwatch aufgefunden, die ebenfalls aus dem Einbruch stammt. Auch einen Bolzenschneider, einen Seitenschneider sowie Handschuhe wurden im Rucksack des Mannes sichergestellt.

Diebesgut im Wert von 10.000 Euro sichergestellt

Bei der Durchsuchung des Beschuldigten fanden die Beamten darüber hinaus den Schlüssel eines Fahrradschlosses. Dieser passte zu einem im Nahbereich abgestellten und versperrten Mountainbike, welches nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Wert der im Fahrradgeschäft entwendeten Fahrräder und der Smartwatch liegt bei rund 10.000 Euro. Der 37-Jährige verursachte zudem Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall und zur Herkunft des sichergestellten Mountainbikes übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei.