Buch a.Wald/Oberdachstetten: Ablenkung zum Diebstahl aus Wohnungen genutzt - Zeugen gesucht

Durch die Ablenkung der Bewohner konnten am Samstagvormittag (08.07.2023) bislang unbekannte Täter in Wohnhäuser im Landkreis Ansbach eindringen und dort Beute im Wert von etwa 2500 Euro machen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 10:00 Uhr verwickelte eine junge Frau eine 85-jährige im Garten ihres Hauses in Buch am Wald in ein Gespräch und lockte sie unter einem Vorwand vom Haus weg. Diese Ablenkung nutzten nach bisherigem Kenntnisstand Komplizen der Frau, um in das unversperrte Haus zu gelangen und dort Schmuck sowohl aus der Erdgeschosswohnung als auch aus der darüber liegenden Wohnung zu entwenden.

Gegen 11:15 Uhr kam es zu einem gleichgelagerten Fall im etwa 15 km entfernten Oberdachstetten. Auch hier verwickelte eine junge Frau eine 81-Jährige im Garten des Wohnhauses in ein Gespräch, während andere Täter die Wohnung betraten und ebenfalls Schmuck entwendeten.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft auf Grund der zeitlichen und räumlichen Nähe, sowie den Parallelen in der Begehungsweise, einen Zusammenhang der Taten. Die Beamten bitten Zeugen, die am Tattag oder in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen - insbesondere fremde Personen und auswärtige Fahrzeuge - gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Dieser Beitrag wird vom Polizeipräsidium Mittelfranken bereitgestellt. inFranken.de hat den Beitrag nicht redaktionell geprüft.

