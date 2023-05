Auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin kam es am Donnerstagabend (11. Mai 2023) um 20.20 Uhr zu einem Fahrzeugbrand bei Neunkirchen am Sand. Ein 26-jähriger Autofahrer fuhr auf der Spur in Richtung Berlin, als sein Wagen kurz vor der Anschlussstelle Schnaittach eine Fehlermeldung anzeigte, wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht berichtet.

Er hielt daraufhin umgehend am Standstreifen an, als bereits die ersten Flammen aus dem Motorraum kamen. Die Feuerwehren aus Lauf und Neunkirchen konnten das Feuer löschen, das Auto brannte aber im vorderen Teil komplett aus. Der 26-Jährige wurde laut Polizei nicht verletzt.

Brennendes Auto auf A9 - Lkw blockiert Rettungsgasse

Hinzu kam aber noch, dass ein 36-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug durch die Rettungsgasse fuhr. Da die Gasse für den großen Lkw an einigen Stellen zu eng war, musste er stehen bleiben und blockierte so die Rettungsgasse für mehrere Minuten.

Einige Rettungskräfte konnten dadurch erst verspätet bei der Brandstelle eintreffen. Das blieb aber nicht ungestraft, weil der Lkw-Fahrer vor Ort einen dreistelligen Betrag zahlen musste und ihm nun ein einmonatiges Fahrverbot erteilt wird.

