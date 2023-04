Eher zufällig wurde die Verkehrspolizeiinspektion Feucht auf einen Konflikt zwischen zwei Autofahrern auf der A9 aufmerksam und sucht in Verbindung mit diesem nach Zeugen.

Gegen 10.00 Uhr am Samstagvormittag (15.04.2023) gerieten ein 20-jähriger Autofahrer mit litauischem Kennzeichen und ein vor ihm fahrender 37-jähriger Deutscher auf der A9 aneinander. Beide Beteiligten waren dabei in Sportwagen in Fahrtrichtung Berlin unterwegs.

"Wechselseitige Nötigungshandlungen" auf A9 - auch Mittelfinger im Spiel

Zwischen den Anschlussstellen Manching und Ingolstadt-Süd sei es laut Polizeiangaben zu "wechselseitigen Nötigungshandlungen und Beleidigungen" zwischen den beiden Männern gekommen sein. Beide Fahrer werfen sich jeweils gegenseitig vor, den anderen stark ausgebremst zu und mit dem Zeigen des Mittelfingers beleidigt zu haben. Der 37-Jährige soll laut Aussage auch verbotenerweise rechts überholt haben.

Während ihrer rücksichtslosen Fahrt kamen beide Beteiligten in das Dienstgebiet der Verkehrspolizeiinspektion Feucht, wo sie ein zufällig in der Nähe befindlicher Polizeihubschrauber ausfindig machen konnte.

In der Folge wurden der 20-Jährige und der 37-Jährige durch eingesetzte Polizeibeamte einer Kontrolle an der Rastanlage Feucht-Ost einer Kontrolle unterzogen. Aufgrund der gegensätzlichen Aussagen beider Fahrer bittet die Verkehrspolizei Feucht unter der Telefonnummer 09128/91970 um Hinweise zu diesem Vorfall.

Vorschaubild: © Marcus Führer/dpa