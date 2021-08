Am Montag (02. August 2021) hat sich auf der A6 in Richtung Waidhaus ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto ereignet. Wie die Verkehrspolizeiinspektion Feucht am Dienstag (03. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet, war ein 58-jähriger Autofahrer auf dem rechten von zwei Fahrstreifen auf der A6 unterwegs.

Als ein vor ihm fahrender Sattelzug verkehrsbedingt bis auf etwa Schrittgeschwindigkeit abbremsen musste, erkannte der 58-Jährige das zu spät und krachte mit noch recht hoher Geschwindigkeit in das Heck des Sattelzugs.

Sattelzug muss stark bremsen: Hinterher fahrender Autofahrer (58) kracht in dessen Heck

Mit Verletzungen am Kopf und Rumpf wurde der Autofahrer in ein nahegelegenes Klinikum gebracht, heißt es weiter. Der Sattelzug hatte Gefahrgut geladen, unter anderem ätzende und entzündbare Farben und Desinfektionsmittel. Glücklicherweise war das Gefahrgut ordnungsgemäß gesichert und wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Der Gesamtsachschaden wird auf über 13.000 Euro geschätzt. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg und die Freiwilligen Feuerwehren aus Fischbach und Feucht unterstützten die Polizei im Einsatz.