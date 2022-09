Arena Nürnberg: Eishalle hat massive Personalsorgen

"Haben niemanden": Eröffnung im Oktober in Gefahr

in Gefahr Personalnot seit Corona - "v iele haben sich was anderes gesucht"

Emotionaler Aufruf - Geschäftsführer hat dringenden Wunsch

Die Arena Nürnberger Versicherung hat derzeit mit massiven Personalsorgen zu kämpfen. Geschäftsführer Jürgen Fottner erklärt im Gespräch mit inFranken.de, wie sich der Mangel in den letzten Saisons entwickelt hat und wo es vor allem fehlt. Auch für Besucher der Eishalle könnte es in diesem Jahr drastische Einschränkungen geben.

Mögliche Einschränkungen für Besucher der Nürnberger Eishalle: Arena sucht "händeringend" nach Personal

"Eigentlich wollten wir die Halle für den Eislauf und die Eisdisko am 01. Oktober öffnen", erklärt Fottner. Doch die Eishalle hat derzeit mit großer Personalnot zu kämpfen. "In allen Bereichen fehlt es ja gerade an Aushilfen". Doch für die Arena sei es "besonders schwer", Personal zu finden. "Wir suchen saisonbedingt, also nur für sechs Monate, die meisten suchen etwas Längerfristiges". Über Corona hätten sich "einige etwas anderes gesucht". Davor sei es zwar auch von "Jahr zu Jahr schwieriger geworden, aber es ging immer", erklärt der Geschäftsführer.

Konkret fehle Personal überall. "Wir haben momentan niemanden", berichtet er. Vor allem im Schlittschuh-Verleih suche die Arena "händeringend nach Personal". Die wenigsten hätten ihm zufolge "eigene Schlittschuhe", weshalb dort Hilfe gebraucht wird. "Zwar haben wir eine Aushilfe an der Kasse, aber Verleih und Kasse kann man nicht machen, da braucht man mindestens ein Back-up". Falls sich niemand finden sollte, "müssen wir entweder die Öffnungszeiten für Besucher einschränken oder die Eröffnung nach hinten schieben".

Wünschenswert für die Arena wären "Aushilfen über 18 Jahren, da wir auch mal sonntags aufhaben oder samstags bis 0 Uhr die Eisdisko läuft. Da sind wir teilweise durch das Jugendarbeitsschutzgesetz eingebunden". Doch für die Tagesarbeit seien auch "unter 18-Jährige willkommen". Saisonende für den Verleih sei "ungefähr Ende März, das machen wir immer nach Gefühl, wie viele Besucher noch da sind oder wie lange die Osterferien gehen". Fottners größter Wunsch: "am 01. Oktober aufmachen". Wer Interesse hat, melde sich am besten unter bewerbung@arena-nuernberg.de