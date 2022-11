Altdorf bei Nürnberg : Fränkisches Gasthaus "Goldener Anker" hat Eröffnung gefeiert

Susanne Bergmann und ihr Mann haben das denkmalgeschützte Haus, in dem vor rund 50 Jahren noch das "Gasthaus zum goldenen Anker" residierte, gemeinsam mit zwei weiteren Familien gekauft: "Das Haus stand immer leer, wir fanden das schade." Zehn Jahre sei das bereits her, eigentlich hätten sie das Gebäude nur renovieren und dann wieder verpachten wollen, doch dann sei alles anders gekommen. Sie habe sich nach langwierigen Renovierungsarbeiten entschieden, die Kneipe selbst zu übernehmen, so Bergmann. Am Samstag (26. November 2022) öffnete das Gasthaus dann zum ersten Mal seit langer Zeit wieder seine Türen.

Altdorf bei Nürnberg: "Goldener Anker" feiert Wiedereröffnung - das erwartet die Gäste

"Von Anfang an war klar, dass das eine Gaststätte bleiben sollte", erklärt Bergmann im Gespräch mit inFranken.de. Während der Sanierungsarbeiten des Gebäudes habe die gelernte Arzthelferin bereits 2019 den zugehörigen Biergarten wiedereröffnet. Dieser sei sehr gut angenommen worden. Sie habe daraufhin festgestellt, dass ihr die Arbeit in der Gastronomie Spaß mache. Nach langer Überlegung habe sich die gebürtige Nürnbergerin dann dazu entschlossen, das Gasthaus selbst zu leiten und es nicht weiter zu verpachten: "Ich brauchte einen Job. Die Kinder sind jetzt groß. Warum sollte ich das nicht machen?" Ihre drei Kinder helfen ihr so gut sie können, berichtet die 54-Jährige: "Sonst hätte ich das auch nicht gemacht."

Am vergangenen Samstag folgte dann die Eröffnung des "Goldenen Ankers". Der Tresen sei zwar aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht da, doch das habe die Gaststätten-Betreiberin nicht abgehalten, die Türen der Kneipe zu öffnen: "Es macht wahnsinnig viel Spaß, wir haben alle darauf hingefiebert." Immerhin sei die Küche "gerade so rechtzeitig gekommen". Eine große "Einweihungssause" werde voraussichtlich erst Ende Januar 2023 stattfinden. Doch die Kneipe habe auch jetzt schon normal geöffnet: Dienstag und Mittwoch von 16 bis 23.30 Uhr, Donnerstag und Freitag von 16 bis 1 Uhr, Samstag von 14 bis 1 Uhr und Sonntag von 14 bis 23.30 Uhr. Montag ist Ruhetag. Die Kneipe biete etwa 50, der Biergarten etwa 100 Menschen Platz.

Die Gäste können sich auf Fassbier, verschiedene Weine, Longdrinks und Cocktails wie Gin Tonic oder Cuba Libre und antialkoholische Getränke freuen. In der Weihnachtszeit werde auch Glühwein angeboten. "Es wird keine feste Speisekarte geben, sondern eher Tageskarten", berichtet Bergmann. Allerdings werde es bei kleineren Gerichten wie Salaten, Schmalz (klassisch und vegan), Zwiebelkuchen oder Suppen bleiben, so habe es die "Goldener Anker"-Betreiberin aus Altdorf bei Nürnberg bereits beim Biergarten gehandhabt. Die Webseite der Gaststätte befinde sich derzeit noch im Aufbau.

