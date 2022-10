Auf der A6 bei Schwabach in Fahrtrichtung Heilbronn ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen: Ein Lastwagen, der Lithiumbatterien geladen hatte, fing Feuer. Die Bergungsarbeiten zogen sich lange hin.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag (28. Oktober 2022) auf der Autobahn zwischen Roth und Schwabach. Gegen 7.20 Uhr habe ein Augenzeuge einen brennenden Lkw bei der Feuerwehr gemeldet, berichtete Volker Skrok von der Feuerwehr Nürnberg gegenüber der Agentur News5. "Ich habe nur noch schwarzen Rauch gesehen", sagte zudem eine Augenzeugin.

Lkw mit Batterien brennt auf A6: Kann das gefährlich werden?

Wie der Lkw in Brand geriet, ist noch unklar. Auf Nachfrage bei der Polizei Mittelfranken teilte die Pressesprecherin inFranken.de mit, dass nicht davon auszugehen sei, dass durch die Dämpfe der Batterien eine Gefahr für die Gesundheit entstehe. Die Feuerwehr, die zu diesem Zeitpunkt bereits eineinhalb Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt war, habe nichts Gegenteiliges gemeldet. Es habe keine Verletzten gegeben.

Dem Lkw-Fahrer gelang es, den Sattelauflieger abzukoppeln und auf dem Standstreifen abzustellen. Die Berufsfeuerwehr Nürnberg begann anschließend mit den umfangreichen Löscharbeiten des Anhängers, welcher mit Fässern voll Lithium-Ionen-Akkus geladen war. Die Fahrbahn in Richtung Heilbronn musste zwischen dem Kreuz Nürnberg-Süd und der Anschlussstelle Roth komplett gesperrt werden, was zu massiven Verkehrsbehinderungen führte, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Freitagnachmittag mitteilte.

Auch die Bundeswehr war bei dem Einsatz anwesend. Wie Oberfähnrich Sascha Wirth der Bildagentur News5 mitteilte, seien er und seine Kameraden von Weiden nach Roth unterwegs gewesen und haben den brennenden Auflieger gesehen. Daraufhin haben sie gestoppt, um beim Absperren zu helfen. Kameraden der Panzerpioniere waren bereits vor Ort und haben festgestellt, dass die geladenen Batterien Lithiumbatterien seien. Lithium "ist hochentzündlich und selbstentzündlich", erklärte Wirth.

Nach Autobahnunfall: Einsatz bei Nürnberg dauert an

Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Nürnberg-Süd abgeleitet. Gegen 14 Uhr liefen die Bergungsarbeiten noch immer. "Derzeit kann noch nicht abgeschätzt werden, wie lange diese noch andauern, da die Fässer auf einen entsprechenden Sattelzug umgeladen und anschließend auf einer Deponie sicher entsorgt werden müssen", teilte das Präsidium weiter mit. Folglich könne es weiterhin zu Behinderungen kommen. Die linke Spur wurde jedoch bereits wieder für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Eine Schadenshöhe könne bisher nicht beziffert werden.