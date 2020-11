Vermisstensuche in Franken: Der 37-jährige Daniel B. aus Altdorf (Landkreis Nürnberger Land) wird seit Mittwochabend (18. November 2020) vermisst. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann zuletzt am Mittwoch gegen 19.20 Uhr in der Nähe seines Wohnhauses in der Hessenstraße in Altdorf bei Nürnberg gesehen. Von hier ist er anschließend mit seinem weißen Audi A6 mit dem amtlichen Kennzeichen LAU-TM810 weggefahren. Laut den Ermittlern ist nicht auszuschließen, dass der 37-Jährige auf ärztliche Hilfe angewiesen ist.

Mann (37) aus dem Nürnberger Land vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

174 cm groß

kräftige Statur

helle Hautfarbe

dunkelblonde, kurze Haare mit Geheimratsecken

Vollbart

Brille

Zuletzt war Daniel B. mit einer dunkelblauen Jeans, einer grauen Winterjacke sowie grünen Turnschuhen der Marke Puma bekleidet. Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes nimmt die Polizeiinspektion Altdorf unter der Telefonnummer 09187/9500–14 entgegen.

