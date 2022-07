Folgenschwerer Brand in Mittelfranken: In einer Wohnung in Neustadt an der Aisch ist am frühen Freitagmorgen (15. Juli 2022) ein Feuer ausgebrochen. Eine 55-jährige Frau verstarb noch vor Ort.

Gegen 3.30 Uhr meldeten Anwohner, dass Flammen aus einer Wohnung in der Kirchstraße im Gemeindeteil Schauerheim drangen. Den Einsatzkräften der alarmierten Feuerwehr gelang es zwar, den Brand rasch zu löschen. In der Wohnung fanden sie aber die 55-jährige Bewohnerin leblos auf, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken mitteilt.

Frau stirbt bei schwerem Wohnungsbrand in Neustadt

Trotz der sofortigen Wiederbelebungsversuche verstarb sie noch vor Ort an den Folgen des Brandes. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken hat bereits die ersten Untersuchungen vor Ort geführt.

Das zuständige Fachkommissariat übernimmt nun die weiteren Ermittlungen und soll die genauen Hintergründe des Brandes klären. Bisher ergaben sich keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung oder den unberechtigten Aufenthalt unbekannter Dritter in der Wohnung. Derzeit sei davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde.

