Am Donnerstag (14.07.2022) kam es in Mittelfranken infolge der Trockenheit zu zwei Wald- und Flächenbränden. Bei Großhabersdorf (Kreis Fürth) geriet ein Stück Wald in Brand. Nahe Gutenstetten (Kreis Neustadt an der Aisch - Bad Windsheim fing ein Mähdrescher Feuer - die Flammen breiteten sich aus. Foto: Oßwald (News5); Collage: inFranken.de

