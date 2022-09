Ein Autofahrer hat sich am Mittwochvormittag in Markt Erlbach einen eher ungewöhnlichen Parkplatz ausgesucht: Er landete mit seinem Wagen in der Wand einer Apotheke. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern noch an.

Gegen 10 Uhr am Mittwoch (14. September 2022) krachte ein 62-jähriger Mann mit seinem Auto in die Hauswand einer Apotheke in der Erlanger Straße. Laut ersten Vermutungen der Polizei hatte der Fahrer die Bremse mit dem Gaspedal verwechselt und verlor so die Kontrolle über sein Fahrzeug. Was die genaue Unfallursache ist, wird derzeit von der Polizei ermittelt.

Mann kracht in Hausmauer - Erheblicher Schaden an Gebäude und Fahrzeug

Vorsorglich wurde der Unglücksfahrer zur medizinischen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Laut der örtlichen Polizei geht es ihm jedoch gut - er hatte nur leichtere Blessuren davongetragen.

Gas und Bremse verwechselt? Ein Mann krachte am Mittwoch mit seinem Auto in eine Apotheke. NEWS5 / Schreiber (NEWS5) +3 Bilder

Das Auto und die Apotheke kamen da jedoch schlechter weg, an beiden entstand ein erheblicher Sachschaden. Ersten Schätzungen zufolge dürfte es sich dabei um eine Summe knapp über 10.000 Euro handeln. Passanten wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

