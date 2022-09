Neustadt an der Aisch vor 11 Minuten

Randale

70-Jähriger rastet aus: Patient randaliert in Krankenhaus - und wirft mit Messer nach Polizisten

Zu einem ungewöhnlichen Vorfall ist es am Freitag in einem Krankenhaus in Neustadt an der Aisch gekommen. Ein Patient wurde plötzlich aggressiv, warf mit Tellern und Krankenhausinventar um sich und griff Krankenhauspersonal an. Auch vor den Polizisten machte er nicht Halt.