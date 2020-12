Schneechaos fordert mehrere Lkw und Autofahrer: Vor allem an Steigungen hatten es Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen (01. Dezember 2020) schwer. Bereits um 5.20 Uhr wurden der Polizei mehrere querstehende Lkw auf der B8 bei Bräuersdorf im Landkreis Neustadt an der Aisch gemeldet. Sie brachten den Verkehr dort komplett zum Erliegen.

Nur 30 Minuten später war die B8 in der Riedfelder Ortsstraße in Neustadt blockiert, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch in einer Pressemitteilung berichtet. Ab 6.30 Uhr ging anschließend an der Steigung zwischen Neuhof und Neuziegenrück nichts mehr. Mehrere Lkw wartet hier zwar vor der Steigung, allerdings waren einige Autofahrer mit dem Schneetreiben überfordert.

Verkehrschaos wegen Schneetreiben: Autofahrer und Lkw überfordert

Hinzukam, dass gleichzeitig der Verkehr im Kreisverkehr bei Diespeck dicht war. Ein Omnibus und wieder mehrere Lkw kamen hier nicht weiter. Ab 7.30 Uhr stand dann ein Lkw auf der B470 quer. Fünf Folgeunfälle zählte die Polizei zwischen Neuschauerberg und Neidhardswinden - auch dort stand ein Lkw quer.

