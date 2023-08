Rothenburg: Radler bemerkt heranrasenden Zug nicht und wird erfasst

Rothenburg o. d. T. vor 1 Stunde

Tödlicher Bahnunfall

Radler bemerkt heranrasenden Zug nicht - Senior stirbt trotz Notbremsung

An einem unbeschrankten Bahnübergang in der Nähe von Rothenburg o. d. Tauber starb am Freitag ein72-jähriger Mann. Er hatte einen herannahenden Zug nicht rechtzeitig bemerkt.