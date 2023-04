Neustadt an der Aisch vor 43 Minuten

Frontblitzer

Als ihm Streife entgegenkommt: 20-Jähriger nutzt "Frontblitzer" im Auto - jetzt bekommt er richtig Ärger

Nachdem ein 20-jähriger Autofahrer in Neustadt an der Aisch einen Frontblitzer in sein Auto eingebaut hatte, hat er diesen auch bei Polizisten eingesetzt. Nun wird gegen den Fahrer ermittelt.