Zu einer Handgreiflichkeit ist es am Sonntagabend (3. September 2023) auf der Kirchweih in Burghaslach (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gekommen, wie die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch mitteilt.

Nach einer Fahrt mit dem Autoscooter kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Fahrern. Drei Autoscooter-Fahrer im Alter von 16 und 17 Jahren stießen während der Fahrt gegen das Fahrzeug eines 13-Jährigen.

Nach Autoscooter-Fahrt: 13-Jähriger geht auf zwei Jugendliche los

Nach der Fahrt ging der 13-Jährige unvermittelt auf den 17-Jährigen zu und schlug ihm mehrfach mit der Hand beziehungsweise Faust ins Gesicht. Ein 16-Jähriger, der schlichtend eingreifen wollte, wurde vom 13-Jährigen getreten und wurde ebenfalls leicht verletzt.

Der 13-Jährige konnte im Nachgang zu Hause bei seinen Eltern angetroffen werden. Diese wurden über das Verhalten ihres Sohnes in Kenntnis gesetzt. Die Staatsanwaltschaft und das Jugendamt erhalten eine Meldung über das Handeln des noch strafunmündigen Kindes.