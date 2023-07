Dramatische Rettungsaktion in Kroatien: Vier Franken erleiden Schiffbruch in tobendem Sturm

Vier Männer aus Franken erleiden Schiffbruch in Kroatien

Während eines Kroatienurlaubs vor wenigen Wochen brachen vier Freunde aus Gollhofen (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zu einer Fahrt mit dem Motorboot um die kroatische Insel Pag auf. Wie die einheimische Zeitung Jutarnji am Sonntag (2. Juli 2023) berichtete, fiel während dieser Fahrt am 23. Juni 2023 der Motor des Bootes aus. Anschließend geriet die Gruppe in einen starken Sturm - und der Überlebenskampf begann.

Männer aus Gollhofen erleben Albtraum in Kroatien - "es ging in der Nacht los"

Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken schildert im Gespräch mit inFranken.de den Fortgang des Unglücks. "Es ging in der Nacht los. Das Boot drohte zu kentern. Zwei der Männer blieben auf dem Boot und zwei entschlossen sich, es zu verlassen." Die beiden schwammen daraufhin über mehrere Stunden - während der Sturm laut Medienberichten mit Windgeschwindigkeiten bis zu 300 Kilometern pro Stunde tobte - "und trafen in den Morgenstunden auf die Insel Pag". Diese zeichne sich durch "sehr unwegsames Gelände und schroffe, scharfkantige Felsen" aus, so der Sprecher.

Einer der Männer konnte daraufhin sein noch funktionierendes Handy aus der Hosentasche holen, wie er nachträglich der Bild berichtete. "Er konnte seiner Frau in Deutschland Bilder und einen Standort schicken. Sie wählte daraufhin den Notruf und kam bei der Einsatzzentrale in Nürnberg raus", erinnert sich der Polizeibeamte. Seine Kollegen begonnen dann damit, die lokalen Behörden zu informieren, um vor Ort den Rettungseinsatz in Gang zu setzen. "Sie verfolgten es den ganzen Tag. Es waren etliche Telefonate mit verschiedenen Stellen." Sie versuchten beispielsweise, die lokale zuständige Polizei der Nachbarinsel Rab zu kontaktieren.

Auch die Polizeieinrichtung Österreich-Kroatien im Burgenland war wegen ihrer engen Beziehung zu Kroatien involviert. "Zudem nahmen wir mit der deutschen Botschaft in Zagreb Kontakt auf. Wir wählten ganz verschiedene Wege, denn unser Ziel war es, die Männer in irgendeiner Form zu retten. Sie befanden sich akut in Lebensgefahr." Wie es im Interview mit der Bild weiter heißt, schlossen die beiden dehydrierten Männer auf der Insel gerade mit ihrem Leben ab, als sie plötzlich Köpfe über sich sahen.

Franken in Kroatien gerettet: Polizei weist auf europaweit einheitliche Notrufnummer hin

Sie stammten von Rettern des örtlichen Bergrettungsdienstes, der den Einsatz auf Facebook mit eindrücklichen Bildern dokumentierte. "Gegen 12 Uhr wurden die beiden Männer auf der Insel befreit", so der Sprecher.

Der Rettungsdienst übernahm sie anschließend. Der Sturm hatte das Boot mit den beiden verbliebenen Männern laut der kroatischen Zeitung ebenfalls an die Insel getrieben und fiel letztlich auseinander. "Die Rückmeldung, dass alle vier wohlauf sind, bekamen wir um 17.30 Uhr von der deutschen Botschaft", erklärt der Polizeisprecher und rückt die Erleichterung Polizei über diese positive Nachricht aus.

Zwar funktionierte die Rettung der Männer aus Gollhofen über die Ehefrau des Mannes, doch der Polizeisprecher betont: "Die 112 ist eine europaweit einheitliche Nummer." Hier könne über direkten Weg Hilfe eingeleitet werden. Weitere Nachrichten aus Neustadt Aisch findest du auf unserer Übersichtsseite.