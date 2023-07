Bad Windsheim: Dreijähriges Kind muss in Freibad reanimiert werden - Vater erleidet Schock

Im Bad Windsheimer Dr. Hans Schmotzer Bad haben sich am Mittwochnachmittag (12. Juli 2023) gegen 17 Uhr dramatische Szenen zugetragen. Laut der örtlichen Polizeiinspektion stürzte ein dreijähriges Kind vom Beckenrand in den Schwimmerbereich und blieb daraufhin bäuchlings an der Wasseroberfläche.

Ein Bademeister konnte das Kind aus dem Wasser bergen, ihm kam dann eine zufällig anwesende Krankenschwester zu Hilfe.

Kind stürzt in Bad Windsheimer Freibad-Becken und kommt mit Rettungshubschrauber in Fachklinik

"Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch die Ersthelfer zeigten Erfolg", berichtet die Polizei. Ein alarmierter Notarzt und der Rettungsdienst übernahmen dann die weitere Versorgung. Ein Rettungshubschrauber brachte es in eine Fachklinik.

"Der anwesende Vater erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden", heißt es weiter. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus.