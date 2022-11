Vermisstensuche im Kreis Miltenberg: Seit Freitag (4. November 2022) galt ein 33-Jähriger aus dem unterfränkischen Kirchzell als verschwunden. Die Polizei wandte sich mit einer Personenbeschreibung an die Öffentlichkeit, um ihn wiederzufinden. Der Mann konnte im Laufe der Suchmaßnahmen der Miltenberger Polizei wohlbehalten aufgefunden werden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte er am Freitagabend seine Wohnung in der Hauptstraße von Kirchzell verlassen und ist zuletzt am Miltenberger Edeka-Supermarkt gesehen worden. Danach habe sich die Spur des Mannes verloren, wie das Polizeipräsidium Unterfranken gemeldet hatte.

Glücklicherweise hat der Vermisstenfall ein gutes Ende gefunden. Der Polizei Unterfranken zufolge konnte der Vermisste aufgegriffen werden. Er ist wohlauf und wieder Zuhause.

