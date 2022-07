Seit Freitagmorgen (1. Juli 2022) wird ein 24-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Obernburg hofft bei der Suche nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 24-Jährige wurde letztmals am Freitagmorgen gegen 8 Uhr im Erlenweg 27 in Erlenbach gesehen. Hier verließ er das Anwesen in Richtung Innenstadt. Herr S., der eigentlich in Münster wohnt und daher keine Ortskenntnis besitzt, ist derzeit auf Verwandtschaftsbesuch. Er ist gehörlos und kann sich nicht artikulieren.

Polizei bittet Bevölkerung um Hinweise

"Auffällig ist weiterhin sein ungewöhnliches Gangbild", heißt es im Bericht der Polizei. Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte, wo sich der Vermisste aufhalten könnte. Da sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Beteiligung der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel, nicht zum Auffinden des Vermissten geführt haben, wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Hinweise auf eine Straftat gibt es derzeit nicht.

Vom Vermissten liegt folgende Beschreibung vor:

• ca. 170 cm groß und schlank

• schwarze kurze Haare

• hinkt beim Gehen und hat einen Arm auffällig angewinkelt

• kann sich nicht artikulieren und ist gehörlos

• bekleidet mit einer blauen Jeans, einem blauen T-Shirt und weißen Schuhen der Marke Nike

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Vermissten gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06022/6290 mit der Polizeiinspektion Obernburg in Verbindung zu setzen.