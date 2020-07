Rauchwolken über Miltenberg: In der Rüdenauer Straße im unterfränkischen Miltenberg ist bereits am Mittwoch kurz vor Mitternacht ein größeres Lager mit Strohballen in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Miltenberg gegenüber inFranken.de mitteilte, ist die Feuerwehr aktuell (Stand 08.00 Uhr) immer noch vor Ort.

Wegen der Größe der Brandstelle gestalten sich die Löscharbeiten für die Einsatzkräfte äußerst schwierig. Noch immer befinden "Glutherde" im Stroh. Ein Bagger soll die Feuerwehr später unterstützen und die Ballen verteilen, damit sie leichter zu löschen sind.

Strohballen-Lager in Miltenberg brennt: Feuerwehr seit Stunden bei Löscharbeiten

Durch die Löscharbeiten kommt es jedoch zu starker Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte raten Anwohnern deshalb, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch der Raum Großheubach ist davon betroffen, da der Rauch momentan in diese Richtung zieht.

Die Brandursache ist bislang noch unklar. Der Einsatz kann noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen.

