Bei einem schweren Verkehrsunfall in Eichenbühl ist ein Motorradfahrer an seinen Verletzungen gestorben.

Ein 68-Jähriger war am Sonntagnachmittag (16. Juli 2023) gegen 15.40 Uhr mit seinem Kleinbus auf der Staatsstraße 521 von Pfohlbach kommend in Richtung Eichenbühl unterwegs. Dabei setzte er mehrfach zum Überholen der vor ihm fahrenden Fahrzeuge an, berichtete das Polizeipräsidium Unterfranken. Beim Ausscheren übersah der Fahrer des Kleinbusses aus Miltenberg offenbar den entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 62-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dem Kleinbus.

Trotz Erstversorgung - Motorradfahrer erliegt Verletzungen noch an Unfallstelle

Der Motorradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde vor Ort durch zahlreiche Ersthelfer versorgt. Für den 62-Jährigen kam allerdings auch die Hilfe durch einen Rettungshubschrauber und einen eintreffenden Notarzt zu spät. Der Mann aus dem Landkreis Würzburg erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Busses blieb bei dem Unfall unverletzt.

Die Polizeiinspektion Miltenberg übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen, bei denen sie durch einen Sachverständigen unterstützt wird. Die Staatsstraße musste bis zum Abschluss der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Vorschaubild: © Кирилл Арзамазов /pixabay.com/Symbolbild