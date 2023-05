Ein 23-Jähriger war am Dienstagabend (23. Mai 2023) gegen 20.00 Uhr mit seinem Auto auf der Staatsstraße 2309 in Richtung Großheubach unterwegs. Dabei kam es zu einem Verkehrsunfall, durch den drei Personen verletzt wurden, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet.

Der Autofahrer wollte er auf der dortigen Brücke in Richtung Freudenberg abbiegen. Hierbei übersah der 23-jährige Fahrer offensichtlich ein entgegenkommendes Auto, an dessen Steuer ein 35-jähriger Mann saß. So kam es dann zum Zusammenstoß.

Mit Fahrverbot am Steuer erwischt - Autofahrer verursacht Unfall bei Bürgstadt

In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils Beifahrer, die infolge des Unfalls leicht verletzt wurden. Auch der 23-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Mitfahrer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme durch die Miltenberger Polizei stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige aktuell aufgrund eines Fahrverbots keine Kraftfahrzeuge führen durfte. Gegen ihn wird daher nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall, sondern auch wegen Fahrens trotz Fahrverbot ermittelt.

Vorschaubild: © Maksim Toome/colourbox.de/Symbolbild