Amorbach vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Ungewöhnliches Unfallbild: Seniorin kommt von Straße ab und stürzt mit Auto in Bach

Eine 71-Jährige war gerade mit ihrem Wagen in Unterfranken unterwegs, als sie die Kontrolle verlor und in einem Bach landete. Rettungskräfte und ein Kran rückten daraufhin an.