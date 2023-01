Wegen Gasgeruchs in der Brunnenstraße in Obersinn (Landkreis Main-Spessart) sind am Samstagabend (14. Januar 2023) gegen 18.30 Uhr die Feuerwehren aus Mittelsinn, Aura und Rieneck verständigt worden. Insgesamt sind 45 Einsatzkräfte vor Ort gewesen, wie die Polizeistation Gemünden am Montag berichtet.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass ein 63-jähriger Mann zusammen mit seinem 27-jährigen Sohn einen seit 10 Jahren abgeklemmten, alten Gastank "umfunktionieren" wollte. Vater und Sohn öffneten daher zunächst völlig unbedarft das Ventil, um den Tank zu entleeren und schafften hierbei die abstrakte Gefahr einer Gasexplosion, so die Polizei.

Kreis Main-Spessart: Abstrakte Gefahr einer Gasexplosion

Es mussten vier Häuser mit sieben Personen im Umkreis von 50 Metern evakuiert werden. Mithilfe von Spezialwerkzeug gelang es der Feuerwehr, das Ventil wieder zu verschließen. Ein Großteil vom Inhalt des 2700-Liter-Gastanks war jedoch entwichen, nur noch 25 Prozent befanden sich im Tank.

Nach der Schließung konnten alle Bewohner*innen wieder in ihre umliegenden Anwesen zurückkehren. Glücklicherweise gab es keine Verletzten und kein Sachschaden.

