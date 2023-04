Lohr am Main vor 18 Minuten

Nach einem Monat: Vermisster 80-Jähriger nach groß angelegter Suche der Polizei tot aufgefunden

Am 7. März 2023 wurde ein 80-Jähriger in Lohr am Main als vermisst gemeldet. Jetzt gibt es Gewissheit: Der Mann ist in einem Waldstück leblos aufgefunden worden.