Die 450 Beschäftigten der Gießerei von Bosch Rexroth am Hauptstandort in Lohr am Main müssen sich voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 auf Kurzarbeit einstellen. Das teilte Unternehmenssprecher Jan Saeger auf eine Anfrage des BR mit. Aktuell verhandeln die Werksleitung und der Betriebsrat darüber. Dazu informierte ein Aushang im Werk die Mitarbeiter über die noch nicht angemeldete, aber für sechs Monate geplante Kurzarbeit.

Bereits 2022 strich der Konzern massiv Stellen am Stammsitz in Lohr am Main. Wie der Unternehmenssprecher mitteilte, arbeite die Gießerei für den europäischen Markt. Auf diesem habe es überall Rückgänge bei den Aufträgen gegeben. Die Gießerei liefert ihre Produkte aber auch an die anderen 17 Werke von Bosch Rexroth in Deutschland.

Bosch Rexroth: Kurzarbeit soll ab Juni starten

Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, ist noch unklar, unter welchen Umständen und in welchen Bereichen die Produktion ab Juni läuft. Geplant ist, die Arbeit auf 75 Prozent des normalen Umfangs zu reduzieren. In einer Werkversammlung am kommenden Dienstag (9. Mai 2023) soll die Belegschaft der Gießerei über eine bis dahin ausgehandelte Betriebsvereinbarung informiert werden.

Name Bosch Rexroth AG Rechtsform Aktiengesellschaft Gründung 2001 (Rexroth-Gründung: 1795) Mitarbeiterzahl 31.100 (Stand 2021) Umsatz 6,2 Milliarden Euro (Stand 2021)

Die Gießerei wurde 1850 von der Familie Rexroth erworben und ist bis heute das Herzstück des Industrieunternehmens. Im Mai 2001 wurde die Bosch Rexroth AG als hundertprozentige Tochter der Robert Bosch GmbH gegründet. Sie entstand durch den Zusammenschluss der Mannesmann Rexroth AG mit dem Geschäftsbereich Automatisierungstechnik von Bosch und erzielte 2021 einen Umsatz von 6,2 Milliarden Euro.