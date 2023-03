Mehrere Wochen lang hat die Polizei in Franken nach einem vermissten Mann gesucht, der bereits Ende Februar spurlos verschwunden war. Nun lieferten die Ermittler ein Update zum Fall: Der Gesuchte wurde mittlerweile tot aufgefunden.

Aber was war zuvor geschehen? Am Mittwochnachmittag (22. Februar 2023) war der Mann aus dem Landkreis Main-Spessart zuletzt an seiner Wohnadresse gesehen worden, danach verschwand er. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass er sich womöglich in einer hilflosen Lage befindet, wurde die Öffentlichkeit in einem Aufruf um Zeugenhinweise gebeten. Seitdem fahndeten die Ermittler mit Hochdruck nach ihm.

Suche widerrufen: vermisster Mann aus dem Kreis Main-Spessart verstorben

Am Dienstagvormittag (28. März) teilte das Polizeipräsidium Unterfranken allerdings mit, dass sie über eine tote Person im Main im Bereich der Schleuse Lohr informiert wurden. Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung mit Untersuchungen der Rechtsmedizin ergaben daraufhin, dass es sich bei der toten Person um den Vermissten handelt. Laut dem Präsidium liegen keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Gewaltverbrechen vor.

