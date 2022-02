Seit dem späten Samstagabend (12. Februar 2022) wird ein 43-jähriger Mann aus Burgsinn (Landkreis Main-Spessart) vermisst. Derzeit ist davon auszugehen, dass sich dieser in einer hilflosen Lage befindet.

Da bislang sämtliche Überprüfungen ohne Erfolg geblieben sind, bittet die Polizeistation Gemünden nun auch die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise auf eine Straftat gibt es derzeit nicht, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Großeinsatz in Burgsinn: 43-Jähriger von Feier spurlos verschwunden

Am Sonntagabend (13. Februar 2022) erreichte die Polizeistation Gemünden die Mitteilung, dass der 43 Jahre alte Jürgen Röder am Samstag gegen 23.45 Uhr eine Feier in der Fellener Straße in Burgsinn (Landkreis Main-Spessart) verlassen hatte. Nachdem er offensichtlich nicht zu Hause ankam und erste Suchmaßnahmen durch Freunde und Bekannte erfolglos verlaufen waren, verständigten sie die Polizei.

Die inzwischen verständige Polizei geht derzeit davon aus, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befindet. Auch die Möglichkeit, dass der Gesucht in die Aura gestürzt sein könnte, kann nicht ausgeschlossen werden.

Noch am Sonntagabend haben Beamte der Polizeistation Gemünden weitere, sofortige und umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. In diese waren auch die Feuerwehr Burgsinn, die Wasserwacht, der Rettungsdienst und die DLRG eingebunden. Es kamen auch Personen- und Flächensuchhunde sowie Drohnen mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

Polizeihubschrauber im Einsatz: Jürgen Röder könnte in hilfloser Lage sein

Am Montag (14. Februar 2022) war an den bislang ergebnislos verlaufenden Suchmaßnahmen zudem noch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Da alle bisherigen polizeilichen Überprüfungen möglicher Anlaufpunkte sowie Kontaktadressen ohne den gewünschten Erfolg verlaufen sind, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Jürgen Röder kann wie folgt beschrieben werden:

175 Zentimeter groß und von schlanker Gestalt

Kurze graumelierte Haare und 3-Tage-Bart

Bekleidet mit einer schwarzen Bomberjacke, schwarzen Hose und einer schwarzen Wollmütze

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Auffinden von Jürgen Röder machen können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09351/9741-0 mit der Polizeistation Gemünden in Verbindung zu setzen.