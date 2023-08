Unwetter in Aura: Ort wird von Wassermassen überflutet

Anwohner rufen Feuerwehr - doch die steht vor Problem

Industriebetrieb "abgesoffen" - Wasser droht, in kritische Bereiche einzudringen

"Wirklich erschreckend": Dorf nach Unwetter im Schockzustand - Anwohnerin berichtet

"Es ist schwer in Worte zu fassen", berichtet Marcus Remlein, der stellvertretende Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Aura. "Wenn man die Wassermassen sieht, dann wird es einem angst und bange". In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (17. August 2023) hat in Franken ein schweres Unwetter gewütet - der Landkreis Main-Spessart versank in Wassermassen. Ein Video zeigt das volle Ausmaß. "Was hier an Wassermengen durchs Dorf gelaufen ist, war schon wirklich heftig", sagt Remlein.

Hohe Schäden in Industriebetrieb - Dorfgemeinschaft in Aura nach Überflutung im Schockzustand

"Es hat viele Anwohner gegeben, die gesagt haben, ihre Keller seien vollgelaufen", erzählt Remlein. Bis zu 25 Einsatzstellen gleichzeitig habe es in Aura gegeben - insgesamt seien circa 100 Einsatzkräfte vor Ort gewesen. Doch die hatten ein noch ernsteres Problem - eine Katastrophe drohte: "Wir mussten uns allerdings erstmal auf den örtlichen Industriebetrieb konzentrieren", so Remlein. Das Unternehmen sei "abgesoffen", sagt der stellvertretende Kommandant. "Die Flut ist auf den Betrieb zugelaufen, da galt es erstmal, die Trafostation und den Chemie-Bereich zu sichern. Das war Priorität Nummer eins, damit da keine größeren Umweltschäden entstehen."

In dem Betrieb sei "Material kaputtgegangen, die Produktion fällt erstmal aus", sagt Remlein. 15 Keller seien in Aura demnach außerdem überflutet worden, "genauso viele Garagen, in denen auch Autos standen". Die ganze Nacht sei er vor Ort gewesen, am Donnerstagvormittag (17. August 2023) war er immer noch im Einsatz: "Ich bin ein bisschen erschöpft, aber nur körperlich. Mental bin ich wach und fit", erklärte er gegenüber inFranken.de. Anwohnerin Teresa Haberkorn äußert sich ebenfalls zu den Geschehnissen in Aura: "Das fing am Mittwochabend (16. August 2023, Anm. d. Red.) so gegen 21.30 Uhr mit Gewitter an", etwas später habe dann Regen eingesetzt. "Es hat richtig gerumpelt, gedonnert, geblitzt."

Vom Balkon aus habe sie gesehen, wie von rechter Hand ein "kleiner, angehender Fluss" ankam, "und plötzlich kam von der anderen Seite alles runter. Man hätte mit einem Schlauchboot von Aura nach Fellen fahren können. Ich habe noch nie in meinem Leben so etwas mitgekriegt." Auch bei ihr sei Wasser im Keller gestanden. "Wirklich erschreckend, das war der Wahnsinn", sagt die Anwohnerin bezüglich der Wassermassen. Sie habe ein Auto gesehen, das bis zur Frontscheibe im Wasser gestanden habe. Bierkästen, Liegestühle und allerlei Kram sei angeschwemmt worden. Am Donnerstagmorgen (17. August 2023) habe Haberkorn geholfen, die "Schlammmassen bei den Nachbarn" zu beseitigen. "Der Zusammenhalt im Dorf war echt super, jeder hat jedem geholfen." Besonders lobt sie die Feuerwehren für ihren enormen Einsatz in Aura. Die neuesten Nachrichten aus dem Raum Main-Spessart findet ihr hier.