Einen Verkehrsunfall zwischen einem Schulbus, in dem mehrere Schulkinder saßen, und einem Auto hat es am Freitag (26. März 2021) in Lichtenfels gegeben.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Nachfrage von inFranken.de erklärt, ist der Unfall im Schneidmühlweg nahe Mainau passiert.

Unfall in Lichtenfels: Schulkinder und Autofahrer verletzt

Mehrere Schulkinder wurden bei dem Unfall leicht verletzt, ein Autofahrer ist nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt.

Zum Unfallhergang gibt es aktuell noch keine weiteren Informationen. Die Straße wird gesperrt bleiben, bis die Unfallaufnahme durch die Polizei beendet wird. Das kann mehrere Stunden dauern.