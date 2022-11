Ein Schwerverletzter nach Autounfall im Landkreis Lichtenfels

Wagen brennt lichterloh - 20 Feuerwehr-Kräfte im Einsatz

lichterloh - Kreisstraße Lichtenfels 3 Spiesberg/Burkheim etwa eineinhalb Stunden gesperrt

Am Montagabend (7. November 2022) ereignete sich ein Unfall im Landkreis Lichtenfels, bei dem ein Auto in Flammen aufging. Die Polizei Lichtenfels erörtert den Vorfall im Gespräch mit inFranken.de.

Unfall im Landkreis Lichtenfels: Auto prallt gegen Baum - 20-Jähriger verletzt sich schwer

Gegen 21.20 Uhr sei ein 20-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße Lichtenfels 3 von Spiesberg in Richtung Burkheim unterwegs gewesen, berichtet die Polizei Lichtenfels. Der Autofahrer sei von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Opel Corsa habe daraufhin angefangen zu brennen. Sofort rückten 20 Einsatzkräfte der Feuerwehren Altenkunstadt, Spiesberg und Burkheim an, um den Brand zu löschen, so die Polizei.

Der 20-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Er wurde ins Klinikum Lichtenfels gebracht und dort stationär aufgenommen. Die Kreisstraße war während der Löscharbeiten und des Abschleppens des Wagens bis etwa 23 Uhr gesperrt, erklärt die Polizei Lichtenfels.

Wie es zu diesem Unfall auf der Kreisstraße Lichtenfels von Spiesberg in Richtung Burkheim kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro, berichtet die Polizei.

Auch interessant: Kleine Ausreißerin (2) löst aufgeregte Suche aus: Passant liefert entscheidenden Hinweis