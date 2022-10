Stromausfall in Burgkunstadt (Landkreis Lichtenfels)

(Landkreis Lichtenfels) Auch Ebneth, Kaltenreuth und Meuselsberg betroffen

betroffen Um die 1600 Haushalte vorübergehend ohne Strom

vorübergehend Sprecher der Bayernwerk Netz GmbH äußert sich zu Ursache

In der Nacht von Sonntag auf Montag (24. Oktober 2022) fiel in Burgkunstadt und weiteren Gemeinde- und Ortsteilen der Strom aus. Ein Sprecher der Bayernwerk Netz GmbH äußert sich im Gespräch mit inFranken.de zu der Ursache des nächtlichen Stromausfalls im Kreis Lichtenfels.

Kurzschluss führt zu Stromausfall in Burgkunstadt und Umgebung - "innerer Kabelfehler" als Auslöser

Im Bereich Burgkunstadt und den Gemeinde- und Ortsteilen Ebneth, Meuselsberg und Kaltenreuth sei in der Nacht vom 23. auf den 24. Oktober 2022 der Strom ausgefallen, berichtet ein Sprecher der Bayernwerk Netz GmbH. Der Vorfall habe sich zwischen 3.07 Uhr und 3.46 Uhr ereignet und etwa 1600 Haushalte betroffen. Nach 39 Minuten seien die Haushalte wieder mit Strom versorgt worden.

Grund für den Stromausfall sei ein "Kurzschluss auf einer Mittelspannungsleitung im Südosten von Burgkunstadt" gewesen. Ein "innerer Kabelfehler" habe zu diesem Kurzschluss geführt, eine "Fremdeinwirkung" könne ausgeschlossen werden, so der Sprecher.

Ein Kabelmesswagen habe die betreffende Leitung in Burgkunstadt im Kreis Lichtenfels bereits lokalisieren können. Allerdings verlaufe diese in einem Wäldchen unter einer Böschung. Am Dienstag (25. Oktober 2022) solle die Stelle aufgegraben und der Kabelfehler behoben werden, so der Sprecher der Bayernwerk Netz GmbH.

