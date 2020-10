Der Antrag der deutschen Telekom für den Bau eines Mastes in Modschiedel hatte hohe Wellen geschlagen. Nach einer Demonstration wird dort nun ein neuer Standort gesucht. Nun stand ein Antrag auf Errichtung einer Mobilfunkstation für das Vodafone-Mobilfunknetz auf dem Grundstück mit der Flurnummer 347, Gemarkung Fesselsdorf, auf der Tagesordnung.

Die Vodafone GmbH aus Unterföhring hat bei der Stadt Weismain einen Antrag auf Neubau einer Mobilfunkstation mit einer Höhe von 35 Metern eingereicht. Das mögliche Grundstück dafür befindet sich im Gebiet Veldensteiner Forst, Fränkische Schweiz. Eine Biotopkartierung ist auf dem Grundstück ausgewiesen. Der Bauherr hat beantragt, dass die Nachbarbeteiligung durch die Stadt Weismain erfolgen soll. Der genaue Standort befindet sich unweit des neuen Mobilfunkmastes, der an der südlichen Abfahrt nach Buckendorf errichtet wurde.

Zweiter Bürgermeister Matthias Müller erklärte dazu, dass mit dem Mobilfunkanbieter Vodafone Kontakt aufgenommen worden sei, um den Sinn des Vorhabens abzuklären. Dieser bestehe nach deren Aussagen darin, für die vorbeiführende A 70 und die sonstigen Straßen ein eigenes Netz aufzubauen.

Den vorhandenen Mast nutzen?

Janine Brunecker (GUB/FW) plädierte dafür, den Antrag abzulehnen, da die Möglichkeit, dass die beiden Betreiber zusammen den bereits vorhandenen Mast nutzen, nicht erörtert worden sei.

Matthias Müller machte deutlich, dass kein Rechtsanspruch darauf bestehe, dass die Stadt diese Aufgabe des Bauherrn übernimmt. Aus Zeitgründen sei mit dem Landratsamt Lichtenfels vereinbart worden, dass die Beteiligung der Nachbarn nach Prüfung und Entscheidung durch das Landratsamt erfolgt.

Dennoch zeigte sich Michael Dreiseitel (SPD) verwundert darüber, dass man wieder einmal vor fast vollendeten Tatsachen im Stadtrat stehe: "Hier wurde wieder zuerst mit den falschen Leuten darüber geredet. Wenn die Mitarbeiter Vodafones diesen Standort ausgesucht haben, müssen sie den bereits bestehenden Mast gesehen haben."

Ursula Gommelt (Die Grünen) vertrat die Meinung, dass eine Minimalzahl von Masten eine möglichst große Fläche abdecken sollte. Somit mache die Planung bei diesem Antrag keinen Sinn.

Etwas anders sah dies Rudi Dück (CSU): "Es stellt sich immer wieder heraus: Wir wollen Mobilfunk, aber keiner will einen Mast." Gerade in diesem Gebiet sei es - bedingt durch die Unfallgefahr auf den Straßen - nötig, schnellstmöglich Rettungskräfte anfordern zu können.

Bernd Detsch (BB) erinnerte an die Möglichkeit, die bereits besprochen wurde, ein Grundkonzept in Weismain zum Thema "Mobilfunknetz" auf den Weg zu bringen und das Thema zu vertagen. Damit zeigte sich Zweiter Bürgermeister Matthias Müller nicht zufrieden und machte klar, darüber abstimmen zu wollen.

Michael Bienlein (CSU) meinte, dass Mobilfunk kommen werde, ob das gefällt oder nicht. "Wenn wir immer dagegen sind, werden wir früher oder später abgehängt sein", meinte er. Straßenverkehr und Arbeiten in Wald und Flur, die immer ein gewisses Unfallrisiko bergen, sollten abgesichert sein.

Zustimmung mit 11:5 Stimmen

Vor der Entscheidung gab Zweiter Bürgermeister Müller bekannt, dass bei einer Zustimmung zum vorliegenden Antrag die Beweissicherung des öffentlichen Feld- und Waldweges vor der Baumaßnahme mit der Stadt Weismain erfolgen sollte. Wasserversorgung und Abwasserentsorgung seien nicht erforderlich. Die Löschwasserversorgung habe der Bauherr in eigener Verantwortung vorzuhalten.

Das gemeindliche Einvernehmen wurde schließlich mit 11:5 Stimmen unter der Voraussetzung der Zustimmung des Landratsamtes Lichtenfels erteilt.

Josef Krappweis hatte bei der Stadt Weismain einen Bauantrag auf Anbau einer landwirtschaftlichen Unterstellhalle in der Gemarkung Weiden eingereicht. Anfang des Jahres fand ein Ortstermin mit der Familie Krappweis, Otto Betz vom Landratsamt und Sybille Suske von der Bauverwaltung statt. Krappweis schildert die Problematik, dass er innerorts an seiner Hoffläche keine Möglichkeit habe, sein Holz zu lagern. Als er noch als privilegierter Landwirt tätig war und das Unterfangen einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb diente, wäre das Gebäude grundsätzlich verfahrensfrei gewesen. Da er mittlerweile seine Landwirtschaft aufgegeben habe, wäre eine Bebauung im Außenbereich grundsätzlich nicht mehr möglich. Dennoch sah Otto Betz die Erweiterung der bestehenden Halle als noch vertretbar an. Da alle sonstigen Auflagen (Ab- und Niederschlagswasser) erfüllt werden, wurde das gemeindliche Einvernehmen einstimmig vom Stadtrat erteilt.