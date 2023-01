Die Ortsstraße "Steinachstraße" in Marktgraitz wird auf Höhe "Steinachstraße 2" wegen des Abbaus eines Mastes (Strom, Bayernwerk) am Mittwoch, den 18.01.2023 in der Zeit von 09:00 Uhr - ca. 11:00 Uhr für den Gesamtverkehr gesperrt.

Das teilt die Verwaltungsgemeinschaft Redwitz a.d. Rodach mit.

Die Anwohner und Besucher werden gebeten diese Absperrmaßnahmen in ihre Planungen einzubeziehen.

