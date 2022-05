Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist es nun endlich wieder soweit: der Stadtmarketingverein Lichtenfels und die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt laden gemeinsam zum Lichtenfelser Kindererlebnistag in die Innenstadt ein. Am Samstag, 21. Mai verwandelt sich der Lichtenfelser Marktplatz in einen großen Spielplatz mit einem Erlebnisangebot für die ganze Familie, so die Stadt Lichtenfels.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr endlich wieder unseren beliebten Kindererlebnistag durchführen können. Wir haben ein besonders umfangreiches und buntes Programm und Erlebnisangebot für die ganze Familie auf die Beine gestellt - und alles bei freiem Eintritt“, so Citymanager Steffen Hofmann.

„Zauberei & Magie“ – unter diesem Motto steht der diesjährige Kindererlebnistag. Die Stadtbücherei Lichtenfels, unter der Leitung von Christine Wittenbauer, hat sich dazu ein buntes Programm ausgedacht. „Wir bieten bunte Mitmachaktionen, wie einen magischen Foto-Point, ein Harry- Potter-Quiz und einen magischen Besen-Führerschein“, so die Leiterin der Stadtbücherei und weiter:

„Darüber hinaus gibt es um 11 Uhr eine Vorlesestunde aus „Frida die kleine Waldhexe“ und um 15 Uhr eine interaktive Lesung aus „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Alle Kinder sind eingeladen, sich entsprechend dem Motto als Harry Potter, Hexe oder Zauberer zu verkleiden. Vor Ort kann die Verkleidung beim Kinderschminken und mit Kinder-Tattoos noch aufgepeppt werden.

Die Stadtbücherei Lichtenfels hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet und beim Buchflohmarkt von 10 bis 16 Uhr vor der Stadtbücherei gibt es viele Schnäppchen. Außerdem startet vor der Stadtbücherei in einer Malecke der Kindermalwettbewerb anlässlich des 41. Lichtenfelser Korbmarktes. Der Gewinner darf in diesem Jahr am Korbmarktsamstag an der Seite der Korbstadtkönigin einziehen.

Daneben warten noch weitere Preise für die Teilnehmer. Korbstadtkönigin Alicia I. hat sich auch angekündigt und wird den Kindern in der Malecke einen Besuch abstatten. In der Bahnhofstraße, neben dem Café Herolds präsentiert Zauberer Sven M. um 12, 14 und 16 Uhr eine Kinder-Mitmach-Zaubershow und zeigt dazwischen Ballonmodellage für Groß und Klein.

In der Inneren Bamberger Straße gibt es einen Kinderflohmarkt, an dem die kleinen Trödler alles anbieten, was im Kinderzimmer übrig ist. Am Marktplatz erwartet die kleinen und großen Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Das Spielmobil des Landkreises Lichtenfels mit Hüpfburg, Kinderschminken und Holzspielstraße ist vor Ort.

Eine Kindereisenbahn dreht ihre Runden und eine Riesen-Rutsche verspricht viel Spaß. Auf die ganz mutigen Kinder wartet das Tigerenten-Rodeo, das von der AOK Bayern präsentiert wird. Darüber hinaus gibt es ein geheimnisvolles Steinorakel, Elfen- und Zauberstab basteln und Riesenseifenblasen. „Bauen, Spielen, Bewegen und Knobeln“ – das verspricht Spaß für die ganze Familie mit über 20.000 Parketthölzern, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen und einer Schienen-Röhrenbahn.

Die außergewöhnlichen Angebote der Main Connect GmbH – alle aus dem Naturmaterial Holz – sprechen alle Sinne an. Ab 11 Uhr präsentiert der Drogeriemarkt dm Tattoos für Kinder und von 13 bis 16 Uhr bietet Flechterin Elisabeth Kaaf Kinderflechtkurse an. Auch am Citycenter Life in der Mainau 4 dürfen sich die Besucher auf eine Hüpfburg und Glitzer-Tattoos freuen.

Das gesamte Programm ist dabei eintrittsfrei. Die Geschäfte der Innenstadt haben am Samstag bis 15 Uhr geöffnet und erwarten ihre Kunden mit hochwertigen Produkten sowie kompetenter, fachkundiger Beratung und erstklassigem Service.

Darüber hinaus bietet der Fachhandel in der Innenstadt von 11 bis 14 Uhr auch tolle Mitmach-Aktionen an: Im Kaufhaus WEKA, Bamberger Str. 3 heißt es „Glücksrad drehen und tolle Preise gewinnen“. Die Parfümerie Aurel, Bamberger Str. 6 können die Kinder unter dem Motto „Schnupper dich schlau“ Düfte und Gewürze erschnuppern und erraten.

Im Schuhhaus Hofmann, Marktplatz 9 gibt es eine „Schnürsenkel-Parade“, bei der Fingerfertigkeit, Schnelligkeit und Glück gefragt sind. Und auch bei Optik Keintzel, Marktplatz 29 heißt es „Strecke deine Fühler aus“ und teste deine Sinne: fühlen, tasten und erraten.

Am Marktplatz verwöhnt der Bäckerfachverein seine Gäste wie gewohnt mit kulinarischen Köstlichkeiten und Brauspezialitäten der Brauereimanufaktur Lippert – und auch der Bratwurststand darf nicht fehlen. Ebenfalls bieten die umliegenden Cafés und Restaurants der Innenstadt ein breites Angebot an kulinarischen Leckereien an.



Auch der Obere Torturm mit der Sammlung der Fossilien des Jura ist am Samstag, 21. Mai von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Obere Torturm prägt seit Jahrhunderten das Stadtbild und ist eines der ältesten Bauwerke der Stadt. Nach aufwendiger Sanierung ist er wieder für Besucher zugänglich.

Er beherbergt die Sammlung der Fossilien des Jura mit zahlreichen Versteinerungen, wie Ammoniten, Nautiliden und Belemniten. Wer den Anstieg bis in die sechste und damit oberste Ebene des Torturms wagt, wird mit einer atemberaubenden Panoramaaussicht über Lichtenfels und das Umland belohnt. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Zutritt zum Turm frei.

PROGRAMMÜBERSICHT

Spielen & Erleben

Bahnhofstraße / Café Herolds

12 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr

Kinder-Mitmach-Zaubershow & Ballonmodellage mit Zauberer Sven M.

12 Uhr / 14 Uhr / 16 Uhr Kinder-Mitmach-Zaubershow & Ballonmodellage mit Zauberer Sven M. Innere Bamberger Straße

Ab 10.00 Uhr

- Kinderflohmarkt

Ab 10.00 Uhr - Kinderflohmarkt Marktplatz – Rund ums Rathaus

Ab 10.00 Uhr:

- Spielmobil des Landkreises Lichtenfels mit Hüpfburg, Kinderschminken und Holzspielstraße

(verschiedene Holzspieltische)

- Kindereisenbahn

- Riesen-Rutsche

- „Bauen, Spielen, Bewegen und Knobeln“ – Spaß für die ganze Familie mit über 20.000

Parketthölzern, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspielen und einer Schienen-Röhrenbahn.

Die außergewöhnlichen Angebote der Main Connect GmbH – alle aus dem Naturmaterial

Holz – sprechen alle Sinne an.

- Tigerenten-Rodeo präsentiert von der AOK Bayern

- Geheimnisvolles Steinorakel

- Elfen- und Zauberstab basteln

- Riesenseifenblasen

Ab 11.00 Uhr:

- Tattoos für Kinder

präsentiert vom dm-drogerie markt

13 – 16 Uhr:

- Kinderflechten mit Elisabeth Kaaf

- Fische flechten für Kinder ab ca. 4 Jahre

- Schnecken flechten für Kinder ab ca. 9 Jahre

Ab 10.00 Uhr

- Hüpfburg

- Glitzer-Tattoos

Die Stadtbücherei Lichtenfels hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet und präsentiert unter dem Motto

„Zauberei und Magie“ bunte Mitmachaktionen und Lesungen.

- Foto-Point voller Magie - Lass dich in die Zauberwelt hineinziehen

- Tauch ein in die Welt von Harry Potter - mach mit beim Quiz – schöne Gewinne warten auf

dich – Preisverleihung um 16.30 Uhr in der Stadtbücherei

- Magischer Besen-Führerschein

Bevor eine kleine Hexe oder ein kleiner Zauberer einfach so auf ihrem Besen herumfliegen

kann, sollten beide ihren Besen-Führerschein machen! Nacheinander kann jedes Kind mit

einem Besen einen Hindernis-Parcours absolvieren. Nach bestandener Besen-Prüfung wird

jedes Kind mit einer kleinen Überraschung belohnt.

- Lesungen der Stadtbücherei Lichtenfels

o 11 Uhr: Vorlesestunde aus Frida die kleine Waldhexe

o 15 Uhr: Interaktive Lesung aus Harry Potter und der Stein der Weisen

Beim Buchflohmarkt von 10 bis 16 Uhr vor der Stadtbücherei gibt es viele Schnäppchen.

