Adventszeit ist Shopping-Zeit in Lichtenfels. In diesem Jahr lohnt sich der Einkaufsbummel durch die Lichtenfelser Innenstadt gleich mehrfach. Der Lichtenfelser Fachhandel präsentiert sich mit hochwertigen Produkten, kompetenter und individueller Beratung sowie mit erstklassigen Service – und in diesem Jahr mit ganz besonderen Schaufenstern im Rahmen eines Schaufenster-Wettbewerbs, den die Aktionsgemeinschaft Treffpunkt und der Stadtmarketingverein Lichtenfels ausgerufen hat. Das teilt die Stadt Lichtenfels mit.

Zwei Stunden gebührenfrei parken in den Lichtenfelser Parkhäusern

Um sich entspannt Zeit für den Weihnachtseinkauf und das Bestaunen der festlich und kreativ dekorierten Schaufenster zu nehmen, können die Besucherinnen und Besucher der Korbstadt, vom 26. November bis 24. Dezember in den städtischen Parkhäusern zwei Stunden kostenfrei parken, denn im Parkhaus „Oberes Tor“ im Pabstenweg sowie im Parkhaus „Unteres Tor“ am Stadtgraben wird die gebührenfreie Parkzeit von bisher 30 Minuten auf zwei Stunden erhöht. Die Stadt Lichtenfels möchte in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Lichtenfels und dem Stadtmarketingverein Lichtenfels mit der Ermöglichung des zweistündigen gebührenfreien Parkens in der Vorweihnachtszeit ein Signal für den Einzelhandel in der Lichtenfelser Innenstadt setzen.

Wer hat das schönste Schaufenster?

Gesucht wird das Geschäft, das das Thema „Leuchtende Weihnachten“ im Rahmen des Schaufensterwettbewerbs am schönsten aufgreift und umsetzt. Ob im traditionellen Stil oder modern – das bleibt der Kreativität der teilnehmenden Unternehmen selbst überlassen. „Von Leuchtendes aus der Region bis zu einer traumhaften Winterlandschaft – insgesamt 19 Unternehmen haben sich für den Schaufensterwettbewerb so einiges einfallen lassen, um die Besucherinnen und Besucher der Korbstadt Lichtenfels auf kreative und magische Weise mit ihren Schaufenstern zu beeindrucken“ freut sich Citymanager Steffen Hofmann. Den besten Dekorateuren winken dabei Marketingpakete im Gesamtwert von über 7.000,- Euro. Dabei danken die Initiatoren den Werbepartnern von Radio Eins und dem Obermain Tagblatt, die das Projekt unterstützen.

Mitmachen und gewinnen!

Der Publikumspreis wird unter allen 19 teilnehmenden Unternehmen ausgelobt und für die drei Schaufenster vergeben, die die meisten Stimmen der Bürgerinnen und Bürger erhalten. Vom 26. November bis zum 24. Dezember 2021 können die Besucherinnen und Besucher der Lichtenfelser Innenstadt mit Abstimmungskarten über das schönste Schaufenster abstimmen und dabei selbst Einkaufsgutscheine gewinnen.

Die Abstimmungskarten liegen ab dem 26. November in den teilnehmenden Geschäften aus und können direkt auch vor Ort oder im Bürgerservice und in der Tourist-Information abgegeben werden. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit online abzustimmen unter www.lichtenfels.de/schaufensterwettbewerb. Unter allen Einsendungen verlost das Stadtmarketing Lichtenfels Lichtenfelser Einkaufsgutscheine „LIF-Cards“ im Wert von über 500 Euro. Alle Unternehmen die zur Abstimmung stehen sowie die Möglichkeit zum Online-Voting und die Teilnahmebedingungen sind ab 26. November unter www.lichtenfels.de/schaufensterwettbewerb zu finden.