In der Stadt Lichtenfels ist es am frühen Mittwochmorgen (12. Oktober 2022) in der Waldstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem sich eine Rollerfahrerin verletzte.

Die 16-Jährige befuhr gegen 5.30 Uhr die Waldstraße in Richtung Siedlerstraße. Dabei kam ihr vor der Brücke ein Kleintransporter entgegen, der zu weit auf ihrer Seite fuhr. Die Jugendliche musste auf den Gehweg ausweichen und kam zu Sturz, teilt die Polizeiinfektion Lichtenfels mit.

Rollerfahrerin muss ausweichen und stürzt - Polizei sucht Zeugen

Hierbei zog sich die Rollerfahrerin leichte Verletzungen zu, die eine ärztliche Behandlung erforderten. An ihrem Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach Zeugenaussagen: Angaben zu der Unfallflucht oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizeiinfektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0 entgegen.

Vorschaubild: © scordion / Pixabay