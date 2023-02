Lichtenfels vor 15 Minuten

Diebstahl

Paket gestohlen: Mann findet geöffnete Ware auf Friedhof wieder

Zum Fasching verkleiden konnte sich ein Mann in Lichtenfels dieses Jahr nicht: Sein bestelltes Kostüm kam nie an. Später findet er bei Facebook ein Foto von seinem Paket - geöffnet am Friedhof liegend.